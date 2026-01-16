17 yaşındaki Atlas'tan geriye kalan görüntüler kahretti! İstanbul'daki ikinci Minguzzi olayı gündemde

Güngören'de aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' tartışması kavgaya döndü. Kavgada 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı sustalı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamadı. Gözaltına alınan E.Ç tutuklandı.

ATLAS'TAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Kavgada bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’dan geriye kalan görüntüler gündem oldu. Sosyal medya hesabı Pointer'ın paylaştığı videoda Atlas Çağlayan'ın bir arkadaşıyla doğum günü pastası üflediği anlar yer alıyor.

Video Atlas'ın o anlardaki neşesini gözler önüne seriyor.

"GİTTİ GÜL GİBİ ÇOCUK"

Sosyal medyada kullanıcılardan biri üzüntüsünü "Gittti gül gibi yakışıklı çocuk yazık" yorumuyla dile getirdi.