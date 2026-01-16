HABER

17 yaşındaki Atlas'tan geriye kalan görüntüler kahretti! İstanbul'daki ikinci Minguzzi olayı gündemde

Hazar Gönüllü

İstanbul'da "yan bakma" kavgasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın arkasından geriye yürek yakan görüntüler kaldı. Çağlayan'ın doğum günü pastası üflediği anlar izleyenleri kahretti.

Güngören'de aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' tartışması kavgaya döndü. Kavgada 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı sustalı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamadı. Gözaltına alınan E.Ç tutuklandı.

ATLAS'TAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Kavgada bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’dan geriye kalan görüntüler gündem oldu. Sosyal medya hesabı Pointer'ın paylaştığı videoda Atlas Çağlayan'ın bir arkadaşıyla doğum günü pastası üflediği anlar yer alıyor.

17 yaşındaki Atlas tan geriye kalan görüntüler kahretti! İstanbul daki ikinci Minguzzi olayı gündemde 1

Video Atlas'ın o anlardaki neşesini gözler önüne seriyor.

"GİTTİ GÜL GİBİ ÇOCUK"

Sosyal medyada kullanıcılardan biri üzüntüsünü "Gittti gül gibi yakışıklı çocuk yazık" yorumuyla dile getirdi.

17 yaşındaki Atlas tan geriye kalan görüntüler kahretti! İstanbul daki ikinci Minguzzi olayı gündemde 2

17 yaşındaki Atlas tan geriye kalan görüntüler kahretti! İstanbul daki ikinci Minguzzi olayı gündemde 3

17 yaşındaki Atlas tan geriye kalan görüntüler kahretti! İstanbul daki ikinci Minguzzi olayı gündemde 4

17 yaşındaki Atlas tan geriye kalan görüntüler kahretti! İstanbul daki ikinci Minguzzi olayı gündemde 5

