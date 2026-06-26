17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 Mart 2009 tarihinde işlediği üstsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır