HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Adana’da 17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 Mart 2009 tarihinde işlediği üstsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi'nde konuştuSıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi'nde konuştu
Eskişehir’de doğru kalp masajı tekniği uygulamalı olarak gösterildiEskişehir’de doğru kalp masajı tekniği uygulamalı olarak gösterildi

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.