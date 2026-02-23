170 kiloydu, 75 kilo verdi! Bu yiyeceklerden uzak durun

Eskişehir'de yaşayan Umut Kaya Kamacı, 1 buçuk yıl önce 170 kilo iken bu durumdan duyduğu rahatsızlık sonrası zayıflamak için harekete geçti. 170 kiloyken nefes alırken dahi yorulan genç, daha kaliteli yaşamak için uzman bir görüşten yardım almak istedi. Umut Kaya Kamacı, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Danış, ile tanıştı. Yapılan tetkikler sonrasında Kamacı'ya tüp mide ameliyatını uygulanmasına karar verildi. 15 ay önce yapılan ameliyat sonrasında, Op. Dr. Yunus Emre Danış'ın verdiği diyet ve spor programına sıkı sıkıya uyan Umut Kaya Kamacı, yüzde 90'nı yağdan olarak 75 kilo vermeyi başardı. Bu sürede neredeyse hiç kas kaybı yaşamayan Kamacı, 95 kilo olarak hayatına devam ediyor.

GENÇLERE SAĞLIKLI BESLENME TAVSİYESİNDE BULUNDU

Duygu ve düşünce yapısından yaşayış biçiminin birçok noktada olumlu bir şekilde ameliyattan etkilediğini belirten Umut Kaya Kamacı, sağlıklı hayatı herekse tavsiye ediyor. Geçmişte cips, kola ve birçok sağlık gıdayı sıkça tükettiğini belirten Kamacı, gençlere kötü tecrübelerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulundu. Ambalajlı gıdaların kesinlikle gençlerin uzak durması gerektiğine değinen Umut Kaya Kamacı, sağlık hayat için meyve ve spor önerisinde bulundu.

"YAKLAŞIK 75 KİLO KAYBIMIZ VAR"

Konuyla alakalı konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Danış, "Umut, yaklaşık 15 ay önce ameliyat ettiğimiz bir hastamız. Kendisini yaklaşık 170 kiloyken ameliyat ettik ve Umut'a 'sleeve gastrektomi' dediğimiz tüp mide ameliyatını uyguladık. Umut, hikayesiyle de gerçekten çok başarılı bir hasta; çok dramatik bir değişiklik yaşadı. Yaklaşık 75 kilo kaybımız var ancak bu kaybın neredeyse yüzde 90'ını yağdan verdik. Süreci hiç kas kaybı yaşamadan tamamladı; bu da tamamen Umut'un başarısıdır. Obezite cerrahisinde sonuçlar aslında çok çarpıcı oluyor. Halkın ve toplumun bildiğinin aksine, bu ameliyatlardan sonra çok ciddi değişimler yaşıyoruz. Tabii burada hasta uyumu da çok önemli; Umut da bu uyumun en güzel örneklerinden biri. Kendisini ayrıca tebrik ediyorum. Her hastada olduğu gibi sonuçta bu ciddi bir ameliyat olduğu için bir korku yaşanıyor, Umut'ta da bu korku vardı. Ancak hastalar kilo verdiklerini ve sarf ettikleri çabanın karşılığını aldıklarını gördükçe öz güvenleri kesinlikle yerine geliyor. Umut'ta da bu değişikliği çok ciddi bir şekilde gördük. Şu anda gördüğünüz gibi zaten gayet genç bir delikanlı ve hayatından mutlu bir hastamız var" dedi.

"VÜCUT KİTLE ENDEKSİNİN 40'IN ÜZERİNDE OLMASI GEREKİYOR"

Tavsiyelerde bulunan Op. Dr. Yunus Emre Danış şöyle devam etti;

"Obezite cerrahisinin bütün dünyada ve ülkemizde çok net kuralları mevcut. Bu kurallar Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliği tarafından çerçevelenmiş durumda. Ek hastalığı olmayan obezite hastaları için vücut kitle endeksinin 40'ın üzerinde olması gerekiyor. Eğer tansiyon, şeker, kolesterol veya uyku apnesi gibi yandaş bir hastalık varsa bu kriter 35'in üzeridir. Biz de bu kriterlerle hareket ediyoruz. Ameliyat sonrası, özellikle sleeve gastrektomi sonrası protein odaklı beslenme bizim için çok önemli. Bu geçici bir dönem değil, ömür boyu devam etmesi gereken bir beslenme şeklidir. Umut'ta da şu an bunu devam ettiriyoruz. Hastalar bu ameliyattan sonra zaten 4-5 lokmayla doydukları için günde 7-8 öğün şeklinde besleniyorlar. Günde mutlaka 35-40 grama kadar protein tüketmesi gerekiyor. Umut'un rutin kontrolünü bitirdik ama bundan sonra da yılda bir kez hem beslenme hem de kilo takibi açısından kendisini izlemeye devam edeceğiz."

"İÇİMDEN BİR UMUT DAHA ÇIKTI DİYEBİLİRİZ"

170 kilodan 95 kiloya düşen Umut Kaya Kamacı süreçle alakalı, "Önceden geceleri uykum olmadığı için çok yorucu bir hayatım vardı. Bu nedenle ameliyat olmaya karar verdim ve şu anda artık her şey düzelmiş durumda. Eskiden yürürken bir adım atınca bile yoruluyor, ter içinde kalıyordum; nefes alamadığım için gece uykularım yoktu. Şu anda hepsini düzeltmiş durumdayız. İnsanların bakışı eskiden farklıydı, değişik bakıyorlardı. Kilodan dolayı artık bunalıma girmiştim ve bundan çıkmam gerektiğini düşünüyordum. Ameliyat olup 75 kilo verdim; şu anda içimden bir Umut daha çıktı diyebiliriz" diye konuştu.

"KOLA, CİPS VE ÇİKOLATA GİBİ ŞEYLERİ KESİNLİKLE YEMEMELERİNİ ÖNERİRİM"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Kama, "Ameliyat olduktan sonra doktorumuzun dediği her şeyi uyguladım. Diyetime sadık kaldım, sporumu hiç bırakmadım ve hâlâ da devam ediyorum. Bu süreçte bunlar çok önemli. Gençler olarak paketli gıdaları çok yiyor, fazla şekerli ve kalorili besleniyoruz. Bunları azaltmak ve doğal gıdalarla beslenmek gerekiyor. Sporu kesinlikle aksatmamalıyız; herkese bunlara dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Kola, cips ve çikolata gibi şeyleri kesinlikle yememelerini öneririm. Ben 15 aydır ağzıma bunları sürmedim. Bir yerden sonra vücut zaten bunları istemiyor. Artık meyve yiyorum, ayran ve süt içiyorum; daha doğal şeylerle besleniyorum" ifadelerini kullandı.