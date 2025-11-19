HABER

18 Kasım'daki küresel internet çöküşünün nedeni ortaya çıktı: ‘Rutin güncelleme’ dünyayı karanlığa gömdü

Kullanıcıların binlerce siteye erişim sağlamakta sorun yaşadığı dünkü internet krizinin detayları ortaya çıktı. İnternet trafiğinin büyük kısmını yöneten Cloudflare, sorunun kaynağını açıkladı. Şirket CEO'su ise kullanıcılardan özür diledi.

18 Kasım'daki küresel internet çöküşünün nedeni ortaya çıktı: ‘Rutin güncelleme’ dünyayı karanlığa gömdü
Enes Çırtlık

Dün akşam Discord ve Steam başta olmak üzere binlerce siteye erişimi engelleyen küresel internet kesintisinin detayları belli oldu.

Webtekno'da yer alan habere göre, dünyadaki internet trafiğinin çok büyük bir kısmını sırtlayan Cloudflare, dün yaşanan ve yaklaşık 3-4 saat süren küresel kesintinin "suçlusu" olduğunu kabul etti. Şirket, yayımladığı teknik raporda "internetin fişinin nasıl çekildiğini" tüm şeffaflığıyla anlattı.

"RUTİN BİR GÜNCELLEME" TÜM DÜNYAYI KARANLIĞA GÖMDÜ

Cloudflare tarafından yayımlanan blog yazısına göre olay, siber bir saldırı veya dış kaynaklı bir sabotaj değildi. Sorun, tamamen şirketin kendi içinde yaptığı bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklandı.

18 Kasım daki küresel internet çöküşünün nedeni ortaya çıktı: ‘Rutin güncelleme’ dünyayı karanlığa gömdü 1

Şirket mühendisleri, Kuzey Amerika bölgesindeki veri merkezlerinde ağ performansını iyileştirmek için rutin bir kod güncellemesi yayımladı. Ancak bu güncelleme, beklenmedik bir zincirleme reaksiyona yol açarak trafiğin yanlış yönlendirilmesine sebep oldu. Normalde sadece yerel kalması gereken bu hata, Cloudflare'in otomatik yük dengeleme sistemleri yüzünden dakikalar içinde Avrupa ve Asya sunucularına da sıçradı.

SAATLERCE SÜREN KAOS: HANGİ SERVİSLER ETKİLENDİ?

Kesinti, Türkiye saatiyle dün öğleden sonra başladı ve etkileri gece yarısına kadar devam etti. Cloudflare altyapısını kullanan milyonlarca web sitesi "5xx Service Unavailable" hatası verirken, bu durumdan en çok etkilenenler anlık veri akışı sağlayan platformlar oldu.

Şirket CEO'su, yayımlanan raporda bu hatanın tekrarlanmaması için test süreçlerini tamamen değiştirdiklerini belirterek tüm kullanıcılardan özür diledi.

Anahtar Kelimeler:
internet
