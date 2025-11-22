HABER

18 metre derinlikteki tünelde kaza geçiren işçi vinçle çıkarıldı

Küçükçekmece’de İBB Ayamama-Kaynarca yağmur suyu tünelinde 18 metre derinlikte çalışırken kaza geçiren işçi vinçle çıkartıldı. Yaralanan işçi ambulans ile hastaneye götürüldü.

18 metre derinlikteki tünelde kaza geçiren işçi vinçle çıkarıldı

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden Ayamama –Kaynarca yağmur suyu tünelinde 09.30 sıralarında meydana geldi. Bir işçi, iddialara göre henüz bilinmeyen bir nedenle kuyuya düştü. Yerden 18 metre derinde olan işçiler, durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

18 metre derinlikteki tünelde kaza geçiren işçi vinçle çıkarıldı 1

VİNÇ SEPETİNE KOYARAK TÜNELDEN ÇIKARTILDI!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, vinç sepetine koyarak tünelden çıkardı. Yaralı ambulans ile hastaneye götürülürken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

'İŞÇİLER KAÇIŞIYORDU'

Hacı Niyazi Aybirdi "İtfaiyenin ve ambulansın gelişini gördüm. İşçiler sağa sola kaçışıyordu. Sonra bir vinç yanaştı. Sepeti aşağıya indirdiler. İşçiydi, vinçle çıkarıldı" dedi.

18 metre derinlikteki tünelde kaza geçiren işçi vinçle çıkarıldı 2

Kaynak: DHA

En Çok Aranan Haberler

