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18 Nisan Cuma Hutbesi gündem oldu! Diyanet paylaştı akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

18 Nisan Cuma hutbesi bir anda gündem oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugünkü cuma hutbesinde “Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır” denildi. Söz konusu hutbe sonrası 'kayyum' paylaşımı sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı akıllara geldi.

18 Nisan Cuma Hutbesi gündem oldu! Diyanet paylaştı akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi
Devrim Karadağ

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı "CHP'ye kayyum atanacak" çıkışı sonrası tepkilerin odağı haline gelmişti. Gerek hükümet kanadından gerek de muhalefet kanadından peş peşe yükselen sesler sonrası Kütahyalı geri adım atmıştı. Gözaltına alıp Kütahyalı sonrasında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DİYANET'İN CUMA HUTBESİ GÜNDEM OLDU

Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili gelişmeler gündemden henüz düşmezken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Nisan (bugün) Cuma Hutbesi'nde yer alan ifadeler dikkat çekti.

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RASİM OZAN KÜTAHYALI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Hucurat Suresi temelli olan hutbenin Rasim Ozan Kütahyalı'la ilgili gündem sonrası gelmesi dikkat çekti.

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Söz konusu cuma hutbesindeki “Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır” ifadeleri gündem oldu.

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Diyanet’in 18 Nisan Cuma günü hutbesinde de şu ifadelere yer verildi:

“Hucurât sûresinde verilen bir diğer mesaj ise, اِنْ جَٓاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ۬ فَتَبَيَّنُٓوا يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا “Ey iman edenler! Size bir fâsık haber getirirse onun doğruluğunu araştırın…”[i] emridir. Ayet-i kerime, bizleri; yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırmaktadır. Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır. Nice insanların hayattan kopmasına, nice yuvaların dağılmasına, nice dostlukların bozulmasına yol açmaktadır. Asla unutmayalım ki, doğruluğundan emin olunmayan bir bilgiyi ve haberi paylaşmak, büyük bir günah, ağır bir vebaldir.”

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Anahtar Kelimeler:
CHP Diyanet İşleri Başkanlığı Rasim Ozan Kütahyalı kayyum
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