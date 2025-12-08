HABER

18 yaşındaki kızdan geriye son çalıştığı notları kaldı

Konya’da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarparak takla atması sonucu araçtaki yolcu genç kızın ölümüne neden olan kazada ağır yaralanan sürücünün 2.23 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Genç kızın odasında ise kaza öncesi çalıştığı notları ailesi masasından kaldırmadan hatırasını yaşıyor.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Kavşağı istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan, H.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkması sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan Hatice Deveci, araçtan kaza sırasında fırlayarak ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada ağır yaralanan yolcu Hatice Deveci tedavi altına alındığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyhekim Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenilen sürücü H.Ç.’nin olay günü 2.23 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Genç kızın odasında ise kaza öncesi çalıştığı notları ailesi masasından kaldırmadan hatırasını yaşıyor.

"Kızımı soğuk toprağın altına koydum geldim"
Kazada hayatını kaybeden Hatice Deveci’nin annesi Emine Deveci, "Benim kızım KPSS’ye hazırlanıyordu. Diyordu ki, ‘anne ben bu sınavı kazanmam lazım, anne çok güzel dersime çalışıyorum’ diyordu. Hayalleri vardı gelinlik hayali vardı. Okuyacaktı mesleğine gitmek istiyordu. Çalışmak istiyordu benim çocuğum. Benim duygularım çok kötü canım yanıyor, içim acıyor, kuzum gitti. El bebek gül bebek büyüttüğüm kızımı soğuk toprağın altına koydum geldim" dedi.

"Şu an içimiz yanıyor evlat acısını çeken bilir"
Kızının mesleği ve ailesi üzerine hayalleri olduğunu anlatan baba Tahsin Deveci ise "Kızım hayalleri olan bir çocuktu, hayallerinden vazgeçmedi. Biz polis olması için elimizden geleni yaptık kızım imtihanlara girdi ama o sadece mesleğini seçti. Ben elimden gelenin fazlasıyla kızımın okuması için yaptım. O gün akşam da çok mutlu bazı istekleri vardı yerine getireceğimi söylediğinde çok mutlu olmuştu. Okuduğu bölümü bitirip, mesleğini eline alıp, annesi ömrünün sonuna kadar destek olacağını her zaman dile getiren bir çocuğumdu. Kardeşlerine her konuda yardımcı olacağını dile getiren bir çocuktu. Ben onu okuttum diye baba alacağım maaşımla ben sana destek olacağım diyen bir çocuğumdu. Ama ömrüm bu kadarmış ve şu an içimiz yanıyor evlat acısını çeken bilir. Ciğerimiz yanıyor ve bir gün kapımızı çalıp da başınız sağ olsun diyenimiz olmadı" ifadelerini kullandı.

"Tek hayalimin hastanede hastalara yardımcı olmak"
Genç kızın amcası Savaş Deveci de, "Hatice’mizin çok güzel hayalleri vardı. Anestezi bölümünü bitirmişti. Başka bir şey okumak istemiyordu. Bana da ‘amca sadece tek hayalimin hastanede hastalara yardımcı olmak’ olduğunu söylerdi. En büyük hayal de mutlu bir yuvasını kurup güzel hayatını yaşamaktı. Yavrumuz KPSS’ye hazırlanıyordu. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Yani tek hayali KPSS’de atanıp hastanede vatandaşlara yardımcı olmaktı. O gün dışarı çıkmak istemediğini belirttiğinde eve gelebileceğini, ‘sarhoşsun gelme’ mesajları var. Babasının başı belaya girmesin diye dışarı çıkmış. Kimliğini bile almadan yavrum ev haliyle dışarıya çıkmış. Konuşup bir problem olmaması için dönecekmiş ama nasip olmamış. Zaten bunun kaza olduğunu en başından beri düşünmüyoruz bu bir cinayettir. Ve yetkililerden bununla alakalı yapılması gereken en ağır ceza neyse biz onun verilmesini ailesi olarak talep ediyoruz" diye konuştu.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

