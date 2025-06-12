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18 yaşından küçük 3 çocuğu cinsel ilişki bahanesiyle kandırıp paralarını aldılar

Akılalmaz olayın adresi bu kez Antalya! Kemer'e tatile gelen 18 yaşından küçük 3 çocuk sosyal medyadan tanıştığı kadınla cinsel ilişkiye girmek için anlaştı. Buluştuklarında kadın parayı aldı arkadaşı ise çocukları darbetti. 2 şüpheli Antalya'nın girişinde yakalanarak tutuklandı.

18 yaşından küçük 3 çocuğu cinsel ilişki bahanesiyle kandırıp paralarını aldılar
Ufuk Dağ

Antalya'nın Kemer ilçesinde cinsel ilişki yaşamak için anlaştıkları 18 yaşından küçük 3 kişiyi dolandırıp darbeden 1’i kadın, 2 kişi tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Kemer ilçesine tatile gelen 3 çocuk, sosyal medya platformu üzerinden tanıştıkları kadınla, 15 bin lira karşılığında cinsel ilişki yaşamak üzere anlaştı. Çocukların bulunduğu yere gelen kadın parayı aldı. Kısa süre sonra gelen kadının arkadaşı da çocukları darbetti.

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ŞEHİR GİRİŞİNDE YAKALANDILAR

Çocukların şikayeti üzerine olay yerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, inceledikleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri E.S. (21) isimli kadın ile B.B.’yi (24) Antalya girişinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kemer Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, 'Dolandırıcılık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya antalya kemer
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