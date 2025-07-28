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18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı! İstanbul'daki pedofil dershane patronu mide bulandırdı: Şifreli ve iğrenç yazışmalar...

Eşini aldattığı öne sürülen dershane patronu Mehmet Deniz Önal'ın iğrenç bir pedofil olduğu ortaya çıktı. Reşit olmayan kızlarla birlikte olan Önal'ın çocukların görüntülerini kayda aldığı, öğrencileriyle cinsel içerikli yazışmalar yaptığı öğrenildi. Sosyal medyada da iğrenç paylaşımlar yapan sapık şahsın çocuklarla şifreli konuşmaları infial yarattı. Önal ihbar sonucu tutuklandı.

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı! İstanbul'daki pedofil dershane patronu mide bulandırdı: Şifreli ve iğrenç yazışmalar...

Türkiye dershane patronu Mehmet Deniz Önal'ın mide bulandıran sapkınlığını konuşacak... Çocuklarla cinsel içerikli yazışmalar yapmak için ailelerinin yanında olup olmadığını kontrol etmek amacıyla şifreler kullanan Önal'ın foyası, karısını aldattığı iddiasıyla açılan boşanma davasında ortaya çıktı.

100'DEN FAZLA VİDEO, CİNSEL İÇERİKLİ YAZIŞMALAR...

İstanbul Mecidiyeköy’de İngilizce dil eğitimi veren Prestij Kurs Merkezi’nin sahibi ve patronu Mehmet Deniz Önal’ın, 18 yaşından küçük kızlarla birlikte olduğu ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre; çocukların görüntülerini kayda alan Önal’ın evine yapılan polis baskınında son 5 yıl içerisinde öğrencileri ile yaptığı cinsel içerikli yazışmaları ve 100’den fazla video kaydı ele geçirildi.

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı! İstanbul daki pedofil dershane patronu mide bulandırdı: Şifreli ve iğrenç yazışmalar... 1

ÇOCUKLARA ÇIPLAK FOTOĞRAF ATTIRMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen soruşturmada Önal, 4 Temmuz’da gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı İstanbul 5’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Önal’ın kızlarla, ‘6666’ ve ‘5555’ gibi şifreler kullanıp, ailesinin yanında olup olmadığını kontrol ettiği tespit edildi. Önal, 18 yaşından küçük kızlara çıplak fotoğraf attırıp, aile bireylerini de bu işe katmaya zorladı. Önal’ın kayıtlar ele geçirilmesin diye WhatsApp üzerinden değil başka bir şifreli mesajlaşma üzerinden kızlarla konuştuğu belirlendi.

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı! İstanbul daki pedofil dershane patronu mide bulandırdı: Şifreli ve iğrenç yazışmalar... 2

SOSYAL MEDYADA İĞRENÇ PAYLAŞIMLAR

Önal’ın Instagram isimli sosyal paylaşım platformunda iki ayrı hesap açtığı, hem yurt içinden hem de yurt dışından pedofiliye maruz kalan küçük kızların görüntülerini yayınladığı belirlendi. Önal’ın bu hesaplar üzerinden öğrencileri ile konuştuğu ‘allasiztosbaa15’ ve ‘cevatprekazi2023’ adlı hesaplarda pedofili görüntüleri yayınlayan Önal, bu hesaplardaki takipçilerini çıkartıp gönderilerini sildi.

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı! İstanbul daki pedofil dershane patronu mide bulandırdı: Şifreli ve iğrenç yazışmalar... 3

EŞİNİ ALDATTIĞI İDDİASIYLA AÇILAN DAVADA ORTAYA ÇIKTI

Olayın ortaya çıkmasını sağlayan avukat Yağmur Coşan Özer, SÖZCÜ’ye konuştu. Bir boşanma davası sayesinde gerçeği ortaya çıkarttığını aktaran Coşan, şöyle konuştu:

“Önal’ın eşi aldatıldığını iddia etti, bu nedenle zina sebebine dayalı bir boşanma davası açtık. Ancak dava sürecinde, müvekkilimin kocasının, işlettiği İngilizce kursunda hem sahibi hem de öğretmen olarak çalıştığını öğrendik. Kurs, özellikle ortaokul çağındaki küçük yaştaki öğrencilerin gittiği bir yer. Bu durum cinsel taciz şüphesi doğurdu. İhbar ettik, ortaya çıktı ve tutuklandı.”

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAKKINDA MİDE BULANDIRAN İFADELER

İhbar sonucu tutuklanan Mehmet Deniz Önal’ın 5 yıl öncesine ait bir videoda 15 yaşındaki bir çocukla ilgili “Bu yaşta böyleyse, ileride kim bilir nasıl olur?” dediği diyaloglar yer alıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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cinsel istismar sapık İstanbul pedofili dershane Mecidiyeköy patron tutuklu
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