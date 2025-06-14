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18 yıl cezayı tanımadı: İstanbul'a kadar sürmüş... O anları saniye saniye sosyal medyasından paylaştı!

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Çiğdem Sevinç

Yalova’da 4.15 promil alkollü yakalanan ve ehliyetine 2043’e kadar el konulan Yağmur G., ehliyetsiz şekilde tekrar direksiyon başına geçip sosyal medyada canlı yayın yaptı. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ceza alan sürücünün, İstanbul’a kadar otomobil kullandığı tespit edildi.

Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde, Yalova-İzmit kara yolu Hava Meydan Komutanlığı karşısındaki yolda sağ şeritte park halinde bulunan otomobilden şüphelendi. Sürücü koltuğunda oturan Yağmur G. isimli kadının uyuduğu görüldü. 4.15 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün daha önce de 'Alkollü araç kullanmak' ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten, ehliyetine 15 Ocak 2038'e kadar el konulduğu tespit edildi.

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SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN AÇTI

Sürücüye, 37 bin 354 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce geçici süreyle el konulan sürücü belgesine uygulanan ceza ise 15 Ocak 2043'e uzatıldı. 5 Haziran’da cezası uzatılan Yağmur G., bu kez de ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçip, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Ehliyetsiz sürücünün 11 Haziran’da yaptığı paylaşımda Çınarcık ilçesinde, 12 Haziran’da yaptığı paylaşımda ise Yalova Armutlu istikametine seyir halinde olduğu görüldü.

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OTOMOBİLİ İSTANBUL’A GÖTÜRMÜŞ

Bir yakınının yaptığı paylaşımda ise Yağmur G.’nin bozulan otomobilini İstanbul Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi’ne tamire getirdiği anlar yer aldı. Paylaşımı yapan kişinin, ‘Ya sanayi, ya karakol, ya hastane. Ben seni normal bir yerden bulamayacak mıyım’ sözleri de görüntüye yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
alkol sosyal medya
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