180 bin TL’yi dolandırıcılara kaptıracakken polis engelledi

Eskişehir’de dolandırıcılara 180 bin TL kaptırmak üzereyken polisin dikkati sayesinde vatandaşın mağduriyeti önlendi. Yapılan incelemede, T.K. isimli şahsın bankadan çektiği 180 bin TL’yi, kendisini telefonla arayarak "İcra dosyası bulunduğunu ve bu nedenle para yatırması gerektiğini" söyleyen dolandırıcılara göndermek üzere olduğu anlaşıldı.

Eskişehir’de Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan özel bir banka önünde gerçekleştirilen denetim sırasında, elinde siyah poşet bulunan T.K. isimli şahsın şüpheli hareketleri üzerine yapılan kontrolde, şahsın dolandırıcılık girişiminin mağduru olmak üzere olduğu tespit edildi.

"İCRA DOSYAN VAR" DİYEREK KANDIRDILAR

Yapılan incelemede, T.K. isimli şahsın bankadan çektiği 180 bin TL’yi, kendisini telefonla arayarak "İcra dosyası bulunduğunu ve bu nedenle para yatırması gerektiğini" söyleyen dolandırıcılara göndermek üzere olduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından olayla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılırken, vatandaşın mağduriyeti önlendi.

(İHA)

