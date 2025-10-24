183 milyon e-posta hesabı ele geçirildi, sizinki de içinde olabilir! İşte kontrol etmenin yolu

Dijital güvenlik ihlalleri maalesef hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde siber güvenlik dünyası ise yeni bir haberle sarsılmış durumda. Bu haber, e-posta hesabı olan on milyonlarca kişiyi çok ama çok yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

183 MİLYON E-POSTA HESABI ELE GEÇİRİLDİ

Mashable'da yer alan habere göre, yaklaşık 183 milyon e-posta hesabının ele geçirildiği bildirildi.

Bu ihlal, Have I Been Pwned tarafından duyuruldu ve hem e-posta adreslerinin hem de bunlara ait şifrelerin sızdırıldığını belirtiyor. İhlalin Nisan ayında gerçekleştiği ve bu hafta Have I Been Pwned veritabanına eklendiği açıklandı. E-posta adresleri ve şifrelerin kötü amaçlı yazılım (malware) aracılığıyla çalındığı düşünülüyor.

E-posta hesabınızın ihlal edilmiş olması mutlaka bir saldırının hedefi olacağınız anlamına gelmiyor ancak yine de gerekli kontrolleri sağlamakta fayda var.

E-POSTA HESABINIZIN HACKLENİP HACKLENMEDİĞİNİ NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ?

İhlal bilgilerini paylaşan Have I Been Pwned sitesine girerek e-posta hesabınızın hacklenip hacklenmediğini kontrol edebilirsiniz. Sitede bir arama sayfası bulunuyor; buraya sadece e-posta adresinizi girip hacklenip hacklenmediğinizi görebilirsiniz.

ŞİFRENİZ SIZDIRILDIYSA NE YAPMALISINIZ?

Eğer şifreniz sızdırıldıysa şifrenizi değiştirin ve mümkünse iki aşamalı kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin. Emin olamadığınız durumlarda dagüvende kalmak adına şifrenizi değiştirmek gibi birtakım önlemleri almak en iyisi olacaktır.