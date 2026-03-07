HABER

Kar yağışı hayatı felç etti: Yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı!

Kar yağışı bazı illerde etkisini sürdürürken Kars’ın Selim ilçesinde tipi nedeniyle, sürücüler, araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Van merkezde kar kalınlığı 15 santimetreyi, yüksek kesimlerde yer yer yarım metreyi aştı; 143 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Bitlis'te de kar yağışı nedeniyle 288 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı.

Kars’ta etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle Selim ilçesi Aşağıdamlapınar köyü yolunda 3 araç kaldı. Sürücülerin yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yürütülen çalışmada, yolda kalan kişileri araçlarıyla birlikte kurtarıp güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kars-Digor kara yolu 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde de sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, kara saplandı. Seyir halindeki başka bir araç ise devrildi. Her iki kazada da yaralanan olmadı. Bölgeye trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama çalışması başlattı. Trafik ekipleri ise sürücüleri yolda dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

VAN'DA 143 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Van Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nin sarı kodlu uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren Van ve çevresinde kar yağışı başladı, sabaha doğru da etkisini artırdı. Merkezdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi, yüksek kesimlerde yer yer yarım metreyi aştı. Yoğun yağış nedeniyle kent genelinde 73 mahalle ve 70 mezra olmak üzere toplam 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

AKOM'DAN UYARI

Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından 600 personel ve 240 araçla karla mücadele çalışması başlatırken, AKOM bölge genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarılarda bulundu. AKOM, yüksek ve eğimi dik yamaçlar için de çığ tehlikesi uyarısında bulundu ve kar yağışının süreceğini açıkladı.

BİTLİS'TE 288 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kentte gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyanan bölge halkı, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, 288 köy yolu da kapandı. Yolların açılması için 10 ayrı şantiyede görev yapan 90 personel, 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kent merkezinde 70 personel ve 56 iş makinesi ile yolların açık kalması için çalışıyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı halkı uyardı. Yetkililer, yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini belirterek, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Kaynak: DHA

