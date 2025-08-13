HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

187 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da kasten öldürme, çocuğun kasten öldürmesi ve göçmen kaçakçılığı yapma suçlarından kesinleşmiş 187 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

187 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda kasten öldürme, çocuğun kasten öldürmesi ve göçmen kaçakçılığı yapma suçlarından kesinleşmiş 187 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.S. isimli şahısın saklandığı adres belirlendi. Adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, zanlıyı kıskıvrak yakalamayı başardı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sek edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkenceSilah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence
Şile'de otomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölüŞile'de otomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Canlı yayında mesajları ifşa etti

"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Canlı yayında mesajları ifşa etti

Kentsel dönüşüm sırasında fay hatları ortaya çıktı! İlde olabilecek en büyük depremi açıkladı: 'Deprem afet değil, nimettir'

Kentsel dönüşüm sırasında fay hatları ortaya çıktı! İlde olabilecek en büyük depremi açıkladı: 'Deprem afet değil, nimettir'

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Partisinden ve tüm görevlerinden istifa etti! Sert ifadeler...

Partisinden ve tüm görevlerinden istifa etti! Sert ifadeler...

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryadı katili durdurmadı

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryadı katili durdurmadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.