19 ay sonra gelen acı haber! Ağır yaralanan polis şehit oldu

Diyarbakır'da 19 Haziran 2024'te yaşanan olayda görevli polis memuru Fatih Oral bir aracı durdurmak istemişti. Sürücü dur ihtarına uymadı ve Oral'a çarparak polisi ağır yaraladı. 19 aydır tedevi gören Oral'dan dün acı haber geldi. Oral'ın ailesi düzenlenen törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı polis memuru Fatih Oral (46), tedavi gördüğü hastanede 1 yıl 7 ay sonra şehit oldu. Oral için Aydın'ın Çine ilçesinde tören düzenlendi.

OTOMOBİLİ DURDURMAK İSTEDİ

Olay, 19 Haziran 2024 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır ili Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Aykut Şahmeran'ın kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi.

AĞIR YARALANDI

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasında görevli trafik polisi Fatih Oral'a çarptı. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut Şahmeran'ın 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Şahmeran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından tutuklandı. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ACI HABER DÜN GELDİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi süren polis memuru Fatih Oral, eşinin yaşadığı Aydın'a getirildi. Çine Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Oral, dün şehit oldu. Oral'ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

EŞİ VE KIZLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Oral için hastane önünde tören düzenlendi. Törende, şehit Oran'ın eşi Tuğba Oral ile 3 kızı, gözyaşlarına hakim olamadı. Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Oral'ın cenazesi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tören mangası ile cenaze aracına konularak memleketi Konya'ya gönderildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

