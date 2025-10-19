HABER

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu

Törene İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Muhtarlar Konfederasyonu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda muhtar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seval Özkan, muhtarlık kurumunun Osmanlı'dan günümüze kadar gelen köklü bir yapıya sahip olduğunu, Atatürk'ün de demokrasinin temel taşı olarak nitelendirdiği muhtarlık kurumunun önemini vurguladığını söyledi.

Muhtarların, mahalle sakinleriyle devlet kurumları arasında köprü görevi üstlendiğini ifade eden Özkan, devletin gören gözü, işiten kulağı ve vatandaşın derdine koşan eli olduklarını dile getirdi.

Özkan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan muhtarlık daire başkanlıkları ile belediyelerde oluşturulan muhtarlık müdürlüklerinin, hizmet kalitesini artırdığını belirtti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

