19 hastane personeli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde, 19 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. Personelin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

19 hastane personeli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 19 personel, öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanede 2 bin personel ve 1000 hasta için çıkarılan yemekteki kızartma, börek, çorba ve yoğurttan yedikleri öğrenilen 19 kişi, tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından personelin tamamı taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerden ve sudan alınan numuneler incelenmek üzere Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.

