19 ile turuncu ve sarı kodlu alarm! Sıcaklık 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Ankara, Çankırı, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Tüm yurtta etkili olması beklenen yağışların pazartesi günü doğu kentlerinde görülmesi beklenirken çarşamba günü ise yine tüm yurdu etkileyecek.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

4 İLE TURUNCU 15 İLE SARI KODLU ALARM!

Kuvvetli yağış beklenen 19 için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

'Sarı' kodlu uyarı yapılan iller arasında, Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye yer alırken 'turuncu' kodlu uyarı yapılan iller arasında ise Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak yer aldı.