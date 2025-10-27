19 suç kaydı bulunan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 19 ayrı suç kaydı bulunan K.Ş. (31), iki parça halinde 15 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet sentetik ecza ile yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

