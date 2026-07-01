19 yıllık sır perdesi aralandı! Öz kardeşleri katledip dereye atmış

Faili meçhul dosyalarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak Batman'da 19 yıllık sır aydınlatıldı. Batman'ın Kozluk ilçesi Armutlu Köyü Şat Deresi'nde 5 Haziran 2007 tarihinde suda boğulma sonucu öldüğü ve kafatasında çökme kırığı olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulunmuştu. Yüzü teşhis edilemeyen cesedin üzerinden kimlik de çıkmamıştı. O dönem yapılan tüm araştırmalara rağmen cesedin kimliği belirlenememişti.

'HAYALET VATANDAŞLAR' LİSTELENDİ

Yıllar sonra raftan inen dosya yapılan son incelemelerle birlikte aydınlatıldı. A Haber'de yer alan bilgilere göre JASAT ekipleri Batman ve çevre illerde 2007 yılından bu yana hayatta görünmesine rağmen hiçbir resmi kurumla etkileşime girmeyen; hastane, noter, banka veya hiçbir devlet dairesinde izi olmayan 'hayalet vatandaşları' listeledi. Yapılan incelemeler kapsamında Aydın Özcan ismi göze çarptı.

ALTINDAN AİLE DRAMI ÇIKTI! EŞİNİ FUHŞA ZORLAMIŞ, KABUL ETMEYİNCE BURNUNU KESMİŞ

Ekipler bu isim üzerinde yoğunlaşırken, ortaya aile dramı çıktı. Özcan'ın 8 Şubat 2007 tarihinde dini nikahlı eşi Y.D.'yi fuhşa zorladığı, kadının reddetmesi üzerine ellerini ve ayaklarını bağlayarak bıçakla burnunu kestiği belirlendi. Daha sonra çocuklarını alıp kaçan Özcan hakkında, 'yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama' suçundan dava açıldığı, davanın ise 2019'da zaman aşımından düştüğü belirlendi.

İFADESİ ALINDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Y.D.'nin ifadesi alındı. Y.D. ifadesinde, İstanbul'da yaşadıkları dönemde eşinin kendisini para karşılığı fuhuşa zorladığını, durumu duyan Özcan'ın ağabeylerinin 'namus saikiyle' cinayeti işlemiş olabileceğini söyledi.

AYDIN ÖZCAN'I KARDEŞLERİ KATLETMİŞ

Y.D.'nin ifadesinin ardından teknik takibe takılan telefon konuşmaları ve yapılan çalışmalar bu iddiayı doğruladı. Kardeşlerinin, yengesine yapılan işkence ve fuhuş zorlamasını öğrendikten sonra Aydın Özcan'ı 2007 baharında öldürüp Batman'daki Şat Deresi'ne attıkları kesinleşti.

10 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Aydın Özcan'ın kızlarından alınan DNA örnekleri, 19 yıl önce dereden çıkarılan sabunlaşmış cesetten alınan örneklerle eşleşti. Cesedin kimliği tespit edildikten sonra bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile 10 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise şunları söyledi:



"Faili meçhul dosyaların aydınlatılması, milletimizin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaktadır.

"TİTİZ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE AYDINLATILMIŞTIR"

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini bugün Batman’da yaşadık. 2007 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde yeniden ele alınmış ve titiz çalışmalar neticesinde aydınlatılmıştır.

"AYDIN ÖZCAN'A AİT OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın kararlı soruşturması ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerimizin sabırlı araştırmaları neticesinde, cesedin 2007 yılından bu yana hiçbir resmî işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan’a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edilmiştir.

Yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosya kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış düzenlenmiş ve şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Bu 19 yıllık sır perdesini büyük bir sabır, dikkat ve profesyonellikle aydınlatan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; üstün gayretlerinden ötürü kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve olayın izini süren JASAT ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla milletimizin adalete güvenini güçlendirmek ve kamu vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"