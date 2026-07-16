Çanakkale Köprüsünün mühendislik hikayesi: "Deniz tabanında adeta çelikten bir orman oluşturduk"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün mühendislik hikâyesini anlattı. Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri yükselmeden önce mühendislerin denizin altında görünmeyen bir temel sistemi inşa ettiğini söyledi.

DENİZ TABANINDA KAPSAMLI ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ YAPILDI

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule temel sisteminin; bağ kirişi, plint, kompozit şaft, keson temel, çakıl yataklama ve zemin iyileştirmesinde kullanılan çelik kazıklardan oluştuğunu belirten Bakan Uraloğlu, kule kesonları deniz tabanına indirilmeden önce zeminin taşıma kapasitesinin artırıldığını söyledi.

"DENİZ TABANINDA ADETA ÇELİKTEN BİR ORMAN OLUŞTURDUK"

Uraloğlu, "Asya Kulesi'nin temelinde 21,25 metre uzunluğunda 165 adet, Avrupa Kulesi'nin temelinde ise 203 adet, 2,5 metre çapında 40 ila 46 metre uzunluğunda çelik kazık kullandık. Toplam 368 çelik kazıkla kule temellerinin oturacağı zemini güçlendirerek deniz tabanında adeta çelikten bir orman oluşturduk." dedi.

ÇELİK KAZIKLARIN ÜZERİNE 3 METRELİK ÇAKIL YATAK OLUŞTURULDU

Zemin güçlendirme çalışmalarının ardından keson temeller için yaklaşık 3 metre kalınlığında çakıl yatak oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, yüzeyin hassas şekilde tesviye edildiğini ifade etti.

Dev betonarme kesonların daha sonra kule temellerinin bulunduğu noktaya çekildiğini anlatan Uraloğlu, "Kesonların içerisine kontrollü şekilde deniz suyu alındı. Hazırlanan çakıl yatak üzerine kontrollü olarak batırıldı ve milimetrik ölçümlerle yerine yerleştirildi." diye konuştu.

DENİZİN ALTINDAKİ HER AŞAMA HESAPLANDI

Deniz tabanındaki çalışmaların köprünün taşıyıcı sisteminin en kritik aşamalarından birini oluşturduğunu belirten Uraloğlu, zemin iyileştirmesi, çelik kazık uygulaması, çakıl yataklama ve keson yerleştirme işlemlerinin birbirini tamamlayan mühendislik süreçleri olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün denizin üzerinde görülen her metresinin altında titizlikle planlanmış bir mühendislik çalışması bulunuyor. Deniz tabanında oluşturduğumuz güçlü temel sistemiyle köprümüzü uzun yıllar güvenle hizmet verecek şekilde inşa ettik." dedi.