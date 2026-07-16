Sürpriz yok: Samsung Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra'nın tüm teknik özellikleri sızdırıldı

GSMArena'da yer alan habere göre, daha önce sızdırılan görselleri ortaya çıkan Samsung Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra'nın bu kez tüm teknik özellikleri paylaşıldı. Haberde, bilgilerin genellikle güvenilir paylaşımlarıyla bilinen bir kaynaktan geldiği belirtildi.

GALAXY Z FOLD 8'İN ÖZELLİKLERİ

Habere göre Galaxy Z Fold8, iPhone Ultra ile rekabet etmeyi hedefleyen geniş form faktörüne sahip katlanabilir model olacak. Cihazın 4:3 en-boy oranına sahip 7,6 inç büyüklüğünde 2448 x 1848 piksel çözünürlüklü ana katlanabilir ekran ve 1248 x 1972 piksel çözünürlüklü 5,5 inç kapak ekranıyla geleceği aktarıldı. Her iki ekranın da 120 Hz yenileme hızını desteklediği belirtildi. Ekran alt katmanında artık titanyum kullanıldığı ve bunun ekran kat izini neredeyse görünmez hale getireceği ifade edildi.

Galaxy Z Fold8'in Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden güç alacağı belirtildi. Cihazın 12 GB LPDDR5X RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama seçeneklerine, ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneğine sahip olacağı aktarıldı. Renk seçeneklerinin Graphite, Cream ve Lavender olacağı, Pistachio adlı dördüncü rengin ise Samsung'un çevrim içi mağazasına özel sunulacağı ifade edildi.

Kamera tarafında cihazın f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip 50 MP ultra geniş açılı kamera ile geleceği belirtildi. Ön tarafta ise her ikisi de f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 MP çözünürlüklü iki selfie kamerasının yer alacağı aktarıldı.

Habere göre Galaxy Z Fold8, 45 W kablolu şarj destekli 4.800 mAh bataryaya sahip olacak ve kablosuz şarj desteği de sunacak. Bataryanın, 1.200 şarj döngüsünün ardından başlangıç kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruyacak şekilde tasarlandığı ifade edildi. Cihazın açık halde 4,5 mm kalınlığında olacağı, IP48 toza ve suya dayanıklılık sertifikası taşıyacağı, 201 gram ağırlığında olacağı ve Almanya'da 1.999 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi.

GALAXY Z FOLD 8 ULTRA GELİYOR: İŞTE ÖZELLİKLERİ

Haberde Galaxy Z Fold8 Ultra'nın ise geçen yıl tanıtılan Galaxy Z Fold7'nin gerçek halefi olduğu ifade edildi. Cihazın, Fold7'ye göre yükseltilmiş 2256 x 2504 piksel çözünürlüklü iç katlanabilir ekrana ve 1080 x 2520 piksel çözünürlüklü 6,5 inç kapak ekranına sahip olacağı aktarıldı. Her iki ekranın da 120 Hz yenileme hızını desteklediği belirtildi.

Galaxy Z Fold8 Ultra'nın arka tarafında optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip 200 MP ana kamera, 3 kat optik yakınlaştırma ve f/2.4 diyafram açıklığı sunan 10 MP telefoto kamera ile yeni 50 MP f/1.9 ultra geniş açılı kameranın yer alacağı ifade edildi. Selfie kameralarının ise yine f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 MP sensörlerden oluşacağı aktarıldı.

Habere göre Galaxy Z Fold8 Ultra da Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisini kullanacak ve Galaxy Z Fold8 ile aynı RAM ve depolama seçenekleriyle sunulacak.

Batarya tarafında ise cihazın 45 W kablolu şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı ve kablosuz şarj desteği sunacağı belirtildi. Bu bataryanın da en az 1.200 şarj döngüsünün ardından kapasitesinin yüzde 80'in altına düşmeyecek şekilde sertifikalandırıldığı aktarıldı.

Galaxy Z Fold8 Ultra'nın açık halde 4,1 mm kalınlığında ve 218 gram ağırlığında olacağı ifade edildi. Cihazın Graphite, Cream ve Violet Shadow renkleriyle satışa sunulacağı, Green Shadow renginin ise Samsung'un çevrim içi mağazasına özel olacağı belirtildi. Habere göre Galaxy Z Fold8 Ultra'nın başlangıç fiyatı ise 2.199 euro olacak.