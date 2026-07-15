HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı: "Borçlarından dolayı beni yaktı"

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleri ile taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda yapıldığını öne sürerek, "Haluk Levent beni kullanmış oldu. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi. Kendi borçlarından dolayı beni yaktı. dedi.

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı: "Borçlarından dolayı beni yaktı"

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde sigortalı bir çalışan olduğunu belirten Kaya, tüm banka hesaplarını Haluk Levent'in yönlendirmesiyle kullandığını iddia etti.

"PARA TRANSFERLERİ ONUN TALİMATI İLE YAPILDI"

Kaya, "Ben sigortalı çalışan bir elemanım. Bütün hesaplarımı Haluk Levent'in söylediği işlemleri yaparak kullandım. Berkant Acil ile tek ilişkim yine Haluk Levent'in talimatlarıyla para göndermekten ibarettir. Benim Ahbap'la hiçbir bağlantım yoktur. İç işleyişini bilmiyorum. Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent in asistanı Yeliz Kaya nın ifadesi ortaya çıktı: "Borçlarından dolayı beni yaktı" 1

"ÇEKLERDEKİ İMZALARI HALUK LEVENT ATTI"

Çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını iddia eden Kaya, "Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi attı. Hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar" dedi.

Haluk Levent in asistanı Yeliz Kaya nın ifadesi ortaya çıktı: "Borçlarından dolayı beni yaktı" 2

"BENİ KULLANMIŞ OLDU"

Taşınmaz devirlerine ilişkin de beyanda bulunan Kaya, söz konusu işlemlerin Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleştirildiğini ileri sürerek, "Taşınmazları Haluk Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu" diye konuştu.

Haluk Levent in asistanı Yeliz Kaya nın ifadesi ortaya çıktı: "Borçlarından dolayı beni yaktı" 3

"BENİ BORÇLARINDAN DOLAYI YAKTI"

Kaya, "Ben çok zor durumdayım, tutukluyum. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi" ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında baş şüpheli Haluk Levent’in yanı sıra Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent de dahil 19 isme tutuklama talebiAhbap soruşturmasında Haluk Levent de dahil 19 isme tutuklama talebi
Pelin Batu deprem zamanı yaptığı paylaşım için özür dilediPelin Batu deprem zamanı yaptığı paylaşım için özür diledi

Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent ahbap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sessizliğini bozdu: 'Bu işin peşini bırakmayacağım'

Sessizliğini bozdu: 'Bu işin peşini bırakmayacağım'

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.