Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı: "Borçlarından dolayı beni yaktı"

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde sigortalı bir çalışan olduğunu belirten Kaya, tüm banka hesaplarını Haluk Levent'in yönlendirmesiyle kullandığını iddia etti.

"PARA TRANSFERLERİ ONUN TALİMATI İLE YAPILDI"

Kaya, "Ben sigortalı çalışan bir elemanım. Bütün hesaplarımı Haluk Levent'in söylediği işlemleri yaparak kullandım. Berkant Acil ile tek ilişkim yine Haluk Levent'in talimatlarıyla para göndermekten ibarettir. Benim Ahbap'la hiçbir bağlantım yoktur. İç işleyişini bilmiyorum. Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı" ifadelerini kullandı.

"ÇEKLERDEKİ İMZALARI HALUK LEVENT ATTI"

Çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını iddia eden Kaya, "Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi attı. Hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar" dedi.

"BENİ KULLANMIŞ OLDU"

Taşınmaz devirlerine ilişkin de beyanda bulunan Kaya, söz konusu işlemlerin Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleştirildiğini ileri sürerek, "Taşınmazları Haluk Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu" diye konuştu.

"BENİ BORÇLARINDAN DOLAYI YAKTI"

Kaya, "Ben çok zor durumdayım, tutukluyum. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi" ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında baş şüpheli Haluk Levent’in yanı sıra Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır