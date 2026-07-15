HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakan Ersoy duyurdu! Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Dünya Mirası Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti'nin Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, 15 Temmuz'un millet iradesinin ve bağımsızlık kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy duyurdu! Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Metin Yamaner

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Dünya Mirası Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti'nin Türk bayrağının asil renkleri kırmızı ve beyazla aydınlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, 15 Temmuz'un milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy duyurdu! Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı 1

Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'nin 15 Temmuz'un şanlı mirasını yaşatmak amacıyla kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldığını ifade eden Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz; milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anmak amacıyla; Dünya Mirası Pamukkale'yi ve Hierapolis Antik Kenti'ni ay yıldızlı bayrağımızın asil renkleri kırmızı ve beyazla aydınlattık. Bu toprakların hafızasında daima yaşayacak 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa kuraklıkla boğuşuyor! Su kullanımına kısıtlama getirildiAvrupa kuraklıkla boğuşuyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi
Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sessizliğini bozdu: 'Bu işin peşini bırakmayacağım'

Sessizliğini bozdu: 'Bu işin peşini bırakmayacağım'

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.