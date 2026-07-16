Manavgat Belediyesi’nde gece yarısı haciz: Makam araçları yediemine çekildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamulaştırılan taşınmazlarının bedelini alamayan vatandaşlar, belediyeye karşı haciz işlemi başlattı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen işlemde, belediyenin üst düzey yöneticileri tarafından kullanılan 3 makam aracı polis ekiplerinin gözetiminde yediemin otoparkına çekildi. Side Hizmet Binası’nda bulunan bir araç ise kapalı otoparktan çıkarılamadığı için yerinde haczedildi.

GECE YARISI DÜĞMEYE BASILDI

Kamulaştırma bedellerini alamayan 20 vatandaşın avukatı tarafından Manavgat Belediyesi’nde gece yarısı haciz işlemi gerçekleştirildi.

ARAÇLAR YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLDİ

Manavgat Belediyesi üst düzey yöneticilerinin makam aracı olarak kullandığı 3 araç Avukat Emre Erdoğan ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin gözetiminde yediemin otoparkına götürülürken, Side Hizmet binasında haczedilen bir araç ise kapalı otoparkta olması nedeniyle yediemin otoparkına çekilemedi.

"BELEDİYE BUGÜNE KADAR KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNİ ÖDEMEDİ"

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Avukat Emre Erdoğan şöyle konuştu:

"20 dolayında müvekkilimin mülkleri otopark olarak kullanılmak üzere Manavgat Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştı. Ne var ki Manavgat Belediyesi bugüne kadar kamulaştırma bedellerini ödemedi. Müvekkillerim adına Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açmış olduğumuz dava karara bağlandı. Mahkemenin kararı doğrultusunda haciz işlemi gerçekleştiriyoruz. Müvekkillerimin Manavgat Belediyesinden kamulaştırma bedeli olarak alacağı yaklaşık 60 milyon liradır. Şu an 3 makam aracı yediemin otoparkına çekildi, bir araç ise Side’de bulunan hizmet binasının kapalı otoparkında olması nedeniyle yediemine çekilemedi. Haczedilen araçların tahmini değeri 7 milyon lira dolayındadır."



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır