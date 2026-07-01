1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

2004 yerel seçimleri, 2009 yerel seçimleri, 2014 yerel seçimleri, 2019 yerel seçimleri ve son olarak 2024 yerel seçimlerinde İzmir halkı hep Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etti. CHP'den aday olan Cemil Tugay, %47.97 oranında oy alarak seçimi kazandı. AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ise %37.06 oranında oy almıştı.

İZMİR İÇİN OLAY İDDİA

İzmir yerel siyasetine bakıldığında 1984 ANAP ve 1994 DYP'den sonra İzmir hep sol kökenli partilerde kaldı. Siyasetin son döneminde peş peşe gelen istifalar sonrası büyük bir sürpriz gündeme geldi!

BELEDİYE BAŞKANLARI TEK TEK TRANSFER OLDU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçmeleri haftalarca konuşulmuştu. Üzerine Nevşehir Belediye Başkanı İYİ Partili Rasim Arı ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da CHP’den istifa edip AK Parti saflarına katıldı.

Mutlak butlan kararı sonrası partisi CHP’den istifa eden Cemil Tugay’ın AK Parti ile görüşmeler yaptığı ve AK Parti’ye geçmek istediğiyle ilgili iddialar söz konusu! Cemil Tugay’dan henüz görüşmeleri doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama gelmedi.