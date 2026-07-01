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Yılın en sıcak günü alarmı! İstanbul Valiliği "Evden Çıkmayın" uyarısında bulundu

Türkiye, temmuz ayının ilk gününde aşırı sıcakların etkisi altına girerken İstanbul için kritik uyarı geldi. İstanbul Valiliği, kentte bugün yılın en sıcak gününün yaşanmasının beklendiğini duyurdu. Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkabileceği belirtilirken, özellikle risk grubundaki vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Yılın en sıcak günü alarmı! İstanbul Valiliği "Evden Çıkmayın" uyarısında bulundu
Gökçen Kökden

Avrupa’da etkili olan Afrika sıcakları çok sayıda can kaybına neden olurken, sıcak hava dalgası Türkiye’de de etkisini artırdı. Bugün yalnızca İstanbul’da değil, yurt genelinde de bunaltıcı hava bekleniyor. 81 ilin ortalama sıcaklığının 33,1 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECEYİ BULACAK

Yılın en sıcak günü alarmı! İstanbul Valiliği "Evden Çıkmayın" uyarısında bulundu 1

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü kent genelinde hava sıcaklıklarının tehlikeli seviyelere çıkacağı belirtildi.

Öğle saatlerinde nemin de etkisiyle bunaltıcı bir havanın etkili olacağı ifade edilen açıklamada, İstanbul’da hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselebileceği kaydedildi. Valilik, sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

11:00 / 16:00 SAATLERİ İÇİN KRİTİK UYARI

Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğine dikkat çekti. Bu nedenle risk grubundaki vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları istendi. Sıcak çarpması riskine karşı bol sıvı tüketilmesi, doğrudan güneş altında kalınmaması ve mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunulması öneriliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE SICAKLIK ARTIYOR

Bugün yurt genelinde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Tahminlere göre bölgelerde ortalama hava sıcaklıkları şöyle olacak:

Güneydoğu Anadolu: 37,7 derece
Ege: 35,1 derece
Marmara: 34,2 derece
Akdeniz: 34,0 derece
İç Anadolu: 33,1 derece
Karadeniz: 31,3 derece
Doğu Anadolu: 30,3 derece

Aşırı sıcakların yalnızca sağlık açısından değil, çevre güvenliği açısından da risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Valilik, vatandaşlara sıcak çarpmasının yanı sıra orman yangınlarına karşı da tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Yetkililer, sıcak ve kuru havalarda yangın riskinin arttığını belirterek açık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu sıcak hava balonu
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