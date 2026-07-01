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Gülşah Durbay paylaşımı tepki çekmişti! Gizem Altunsoy Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Hastalığı sebebiyle genç yaşta hayatını kaybeden Şehzadeler eski Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Özgür Özel hakkında sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili tartışmalarda adı geçen "Gizem Lara" lakaplı Gizem Altunsoy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun atama listesinde yer aldı. Söz konusu karar gündem yarattı.

Gülşah Durbay paylaşımı tepki çekmişti! Gizem Altunsoy Kılıçdaroğlu'nun listesinde
Devrim Karadağ

Mutlak butlan kararı sonrası yeniden partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 17 Haziran'da CHP Ankara İl Başkanlığı'nı feshetme kararı almıştı.

AÇIKLANAN LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Dün saat 14.00'te gerçekleştirilen MYK toplantısında ise CHP Ankara İl Yönetimi yeniden oluşturuldu.

Açıklanan 35 kişilik yönetim listesinde Gizem Altunsoy'un da yer alması kamuoyunda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

GEÇMİŞTE TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Gizem Altunsoy'un ismi, yaşamını yitiren CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında sosyal medyada dolaşıma giren iddialarla ilgili tartışmalar sırasında gündeme gelmişti.

Gülşah Durbay paylaşımı tepki çekmişti! Gizem Altunsoy Kılıçdaroğlu nun listesinde 1

Söz konusu iddialar ilk olarak Antalya'da faaliyet gösteren bir yerel haber sitesinde yayımlanmış, Gülşah Durbay'ın şikâyeti üzerine açılan davada haberi yayımlayan Ebru Küçükaydın hakkında mahkûmiyet kararı verilmişti.

Gülşah Durbay paylaşımı tepki çekmişti! Gizem Altunsoy Kılıçdaroğlu nun listesinde 2

İddiaların sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin tartışmalarda adı geçen Gizem Altunsoy, daha sonra söz konusu paylaşımları sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

YÖNETİM LİSTESİNDE YER ALDI

CHP MYK'nın dün belirlediği 35 kişilik Ankara İl Yönetimi listesinde Altunsoy'un da görevlendirilmesi dikkat çekti.

Gülşah Durbay paylaşımı tepki çekmişti! Gizem Altunsoy Kılıçdaroğlu nun listesinde 3

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Gülşah Durbay
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