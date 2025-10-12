HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

2 araç kazaya karıştı: 7 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.Kaza, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi D130 Karayolu’nda meydana geldi.

2 araç kazaya karıştı: 7 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

2 araç kazaya karıştı: 7 yaralı 1

Kaza, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi D130 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.R. hakimiyetinde seyir halinde olan otomobil, önünde sarı ışıkta duran ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç sürüklenerek tabelaya çarptı. Meydana gelen kazada toplam 7 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

2 araç kazaya karıştı: 7 yaralı 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandıAydın'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Terme’de geniş kapsamlı asayiş uygulamasıTerme’de geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.