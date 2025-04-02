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  4. 2 bin dönümlük alanda 200 milyon liralık hasar... Mersin'de seraları hortum vurdu!

2 bin dönümlük alanda 200 milyon liralık hasar... Mersin'de seraları hortum vurdu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.04.2025 13:39
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Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan sağanak ve hortum, seralara zarar verdi. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, "Tespitlerimize göre yaklaşık 2 bin dönümlük alanda 200 milyon liralık hasar var" dedi.

2 bin dönümlük alanda 200 milyon liralık hasar... Mersin'de seraları hortum vurdu!

Kentin batısındaki Anamur ve Silifke ilçelerinde sabahın erken saatlerinde kısa süreli sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu. Silifke'deki bazı cadde ve sokakları su bastı. Anamur'da etkili olan hortum nedeniyle muz ve çilek seraları zarar gördü. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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"UMARIM DEVLETİMİZ BİR AN ÖNCE YARALARIN SARILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPAR"

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ilçedeki Ören ve Karadere mahallelerindeki seralarda büyük oranda zarar oluştuğunu söyledi. Gümüş, "Bazı seralarımız, TARSİM tarafından sigortalı ama birçok seramız da sigortasız. Gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Umarım yetkililer, devletimiz bir an önce yaraların sarılması ile ilgili bölgemizde gerekli çalışmaları yaparlar. Tespitlerimize göre yaklaşık 2 bin dönümlük alanda 200 milyon liralık hasar var" dedi.

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(DHA)

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Mersin Hortum
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