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2 çocuk babası, evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası, komşusu tarafından evinde ölü olarak bulundu.Ömercikler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Nadir Utku’dan bir süredir haber alamayan komşusu, endişelenerek evine gitti.

2 çocuk babası, evinde ölü bulundu
Çiğdem Sevinç

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası, komşusu tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Ömercikler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Nadir Utku’dan bir süredir haber alamayan komşusu, endişelenerek evine gitti. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren komşu, Utku’yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, Utku’ya uzun süre kalp masajı uygulamasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Utku’nun kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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