2 genç hayattan kopmuştu... Facia bu sefer ’geliyorum’ demiş..

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde alkollü tır sürücüsünün ters şeride girerek motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybetti. Kazadan önce alkollü tır sürücüsünün zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir-İnegöl kara yolunda meydana geldi. Recep Ö. (29) yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır, iddiaya göre ters şeride girerek Remzi Manaoğlu’nun (18) kullandığı 16 BTV 736 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezel (19) ve Remzi Manaoğlu hayatını kaybederken, hafif yaralanan K. isimli şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Recep Ö.’nün yapılan kontrolde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ZİKZAK ÇİZEREK İLERLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

2.53 promil alkollü tır sürücüsü Recep Ö.’nün, kazadan önce zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tır sürücüsü Recep Ö.’nün şeridinde kalamadığı, zaman zaman karşı şeride geçtiği görüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır