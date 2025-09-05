2 gün önce ortadan kaybolmuştu: Mektubu ortaya çıktı! "Beni ölü bulursanız..."

3 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Ihlamurkent Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Yaren Doğan kayıplara karıştı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç kızın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, Doğan'ın endişeli yakınları onu gören veya duyanların 112 Acil Servis'e haber vermesini istedi.

"BENİ ÖLÜ BULURSANIZ BÜTÜN ORGANLARIMI BAĞIŞLAYIN, BAŞKALARI FAYDALANSIN"

Kayıp Yaren Doğan'ın babası, kızının ilk defa böyle bir şey yaptığını söyledi. Ayrıca, kızının ayrılmadan önce eve bir not bıraktığını anlatan baba, "Kafasına birisinin girdiğini düşünüyorum. Ben ona motosiklet alacaktım. Çıkmadan önce eve not bırakmış. Bu notta, 'Eğer motosiklet alırsanız ve sağ olursam saklayın. Sağ olmazsam, herhangi bir çocuğa bağışlayın. Elbiselerimi, lösemi hastası çocuklara bağışlayın. Beni ölü bulursanız bütün organlarımı bağışlayın, başkaları faydalansın' gibi ifadeler yer alıyordu. Herhangi bir sorun sıkıntısı yoktu, seneye sınava hazırlanacaktı. Yeter ki bana sağ olduğunu, iyi olduğunu söylesin. Şu an hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Kızımın, Sütlüce mahallesinde esrar bağımlısı bir çocuğun evinde olduğu yönünde söylentiler var" dedi.

Öte yandan, Yaren Doğan'ın son olarak Orhanoğuz caddesinde bir pastanenin önünde görüldüğü ve güvenlik kamerası kayıtları olduğu öğrenildi.

(İHA)