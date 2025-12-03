23 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "23 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladık, 27'si tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek “Yasa Dışı Bahis” suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

Şüphelilere ait yaklaşık 203 Milyon TL değerinde; 25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde;

Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

Elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları,

Yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır