HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

23 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltılar var

İçerik devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı son dakika açıklamasında 23 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda; son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladıklarını ve bunlardan 27'sinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "23 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladık, 27'si tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek “Yasa Dışı Bahis” suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

Şüphelilere ait yaklaşık 203 Milyon TL değerinde; 25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu.

23 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltılar var 1

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde;

Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

23 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltılar var 2

-İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

  • Elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları,
  • Yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık eden sinsi tehlikeye dikkat!Murat Cemcir'i yoğun bakımlık eden sinsi tehlikeye dikkat!
Tüfekle oynarken 15 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü, dağa kaçtıTüfekle oynarken 15 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü, dağa kaçtı

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.