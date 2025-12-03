23 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "23 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladık, 27'si tutuklandı." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;
Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek “Yasa Dışı Bahis” suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.
Şüphelilere ait yaklaşık 203 Milyon TL değerinde; 25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde;
Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,
Emeği geçenleri tebrik ediyorum.
