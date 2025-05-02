HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

2 gündür aranıyordu! 24 yaşındaki üniversite öğrencisi boş arazide ölü bulundu

Kayseri'de, 2 gün önce evden ayrılan Burak İsmailoğlulları'ndan bir türlü haber alınamıyordu. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak İsmailoğlulları, boş arazide tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

2 gündür aranıyordu! 24 yaşındaki üniversite öğrencisi boş arazide ölü bulundu

Kayseri'de sır ölüm... Kentte yaşayan Burak İsmailoğulları'ndan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAYIP-UNIVERSITELI-BURAKIN-BOS-ARAZIDE_690671_204582

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Matematik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İsmailoğulları'nın telefonundan, Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi’nde sinyal alındı.

BOŞ ARAZİDE ÖLÜ HALDE BULUNDU

KAYIP-UNIVERSITELI-BURAKIN-BOS-ARAZIDE_690545_204582

Bu kapsamda bölgeye AFAD, JAK ve İHH ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu İncesu ilçesi Süksün Mahallesi yakınlarındaki boş arazide İsmailoğulları tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

KAYIP-UNIVERSITELI-BURAKIN-BOS-ARAZIDE_690546_204582

İsmailoğlulları'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYIP-UNIVERSITELI-BURAKIN-BOS-ARAZIDE_690548_204582

Ekipler, İsmailoğulları’nın tabancayla yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mağazada yere düşen kadın yaralandıMağazada yere düşen kadın yaralandı
Kullanıcılar isyanda: Dev banka çöktü!Kullanıcılar isyanda: Dev banka çöktü!

Anahtar Kelimeler:
Kayseri üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Polisimiz son anda kurtuldu

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Polisimiz son anda kurtuldu

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Enver Aysever'in açıklamaları tepki çekmişti! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu! İnceleme başlatıldı

Enver Aysever'in açıklamaları tepki çekmişti! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu! İnceleme başlatıldı

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Bir deprem daha: 4,5'ten sonra şimdi de 4,2!

Bir deprem daha: 4,5'ten sonra şimdi de 4,2!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.