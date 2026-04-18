2 ilde 'tefeci' operasyonu: 25 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Karaman ve Tokat'ta düzenlenen tefecilere yönelik operasyonlarda, 56 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Karaman ve Tokat'ta tefecilere yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 25'i tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Karaman ve Tokat İl Jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat’ta sağanak yağış yolları göle çevirdiTokat’ta sağanak yağış yolları göle çevirdi
Balıkesir’de ilk erik hasadı yapıldıBalıkesir’de ilk erik hasadı yapıldı

En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

