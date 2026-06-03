ABD’den İran’ın en büyük kripto para borsasına yaptırım

ABD, Ekonomik Öfke Operasyonu kapsamında İran’a yönelik yeni yaptırım açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın en büyük kripto para borsası olan Nobitex’i İran hükümeti ile kara listeye alınmış devlet kurumlarının yaptırımları aşmasına imkan sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada, "İran ekonomisi serbest düşüşteyken, rejim yaptırımlardan kaçınmak ve serveti ülke dışına aktarmak da dahil olmak üzere dijital varlık teknolojilerini kullanmayı tercih etti" dedi.

ABD'DEN İRAN'A KRİPTO PARA YAPTIRIMI

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali ve Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali adlı iki kardeşin yanı sıra Nobitex CEO’su Amir Hossein Rad’a da yaptırım uyguladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanlığı, Nobitex'in İran hükümetine "önemli destek" sağladığını ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile İran merkez bankasına bağlı çok sayıda dijital işlemi kolaylaştırdığını belirtti. Bakanlık, "ABD'nin İran'da askeri operasyonlara başlamasının ardından Nobitex, internet kesintilerine rağmen rejimin servetini korumak için varlıkların ve fonların korunması ile İran dışına çıkarılmasında rol oynadı" dedi.