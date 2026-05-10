2 kadını kurtarmak için canını hiçe saydı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Külünçe Mahallesi ile Uğurlu Mahallesi arasındaki sulama kanalında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak içerisindeki 2 kadınla birlikte sulama kanalına düştü. Olayı gören yabancı uyruklu Mehmet El Mezar, suya atlayarak kadınların kurtarılmasına yardım etti. Kadınlar kurtarıldıktan sonra suyun şiddetine dayanamayan şahıs da akıntıya kapıldı.

Çevredekiler tarafında kurtarılarak hastaneye kaldırılan şahıs, bu gün hayatını kaybetti.

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

