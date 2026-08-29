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2 kişiyi kaçırıp darbettikten sonra 3 milyon lira haraç alan 7 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişiyi farklı zamanlarda silah zoruyla kaçırıp, darbettikten sonra para ve değerli eşyalarını gasbettikleri ve haraç aldıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

2 kişiyi kaçırıp darbettikten sonra 3 milyon lira haraç alan 7 şüpheli tutuklandı

Merkezefendi ilçesinde 2 kişinin kar maskeli kişiler tarafından kaçırılıp darbedildikten sonra para ve değerli eşyalarının gasbedildikleri yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, 2 kişinin farklı zamanlarda 7 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurları götürdükleri dere yatağında çıplak şekilde fotoğraflarını çektikleri, darbettikleri, para ve haraç aldıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kaçırdıkları 2 kişiden toplam 3 milyon lira aldıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, kaçırmayı planladıkları kişilerin evlerinin çevresinde kar maskeleriyle önceden keşif yaptıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

2 kişiyi kaçırıp darbettikten sonra 3 milyon lira haraç alan 7 şüpheli tutuklandı 1

2 kişiyi kaçırıp darbettikten sonra 3 milyon lira haraç alan 7 şüpheli tutuklandı 22 kişiyi kaçırıp darbettikten sonra 3 milyon lira haraç alan 7 şüpheli tutuklandı 32 kişiyi kaçırıp darbettikten sonra 3 milyon lira haraç alan 7 şüpheli tutuklandı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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