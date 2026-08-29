Diyarbakır’da örtü yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çiğdemli Mahallesi ile Öncü Vatan Tepesi arasında kalan bölgede, saat 10.00 sularında yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın ihbarının alınmasıyla birlikte Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yaklaşık 400 dönümlük alanda etkili oldu. Yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

"ŞU AN YANGIN KONTROL ALTINDA"

Hazro ve Hani ilçesinin Yangın Ekipleri İşletme Şefi Ömer Faruk Cengizer, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayıldığını belirterek, "Nem düşüklüğü, rüzgarın şiddetli olmasından dolayı maalesef geniş alanlara yayıldı. Yaklaşık 350-400 dönüme yakın bir alan yandı. Şu an yangın kontrol altında. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü olarak 3 arazöz, 3 ilk müdahale ile ve yaklaşık 22 personelle yangına müdahale ettik. Aynı zamanda Silvan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de sağ olsunlar bize yardımda bulundular" dedi.



Kaynak: İHA