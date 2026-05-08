2 kişiyi öldüren 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek cinayetine ilişkin davanın 4’üncü duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. "Kasten öldürme" suçu ile yargılanan 6 sanık, hakim karşısına çıktı.

Duruşmada maktul aileleri ve avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu. Maktul yakınları suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Maktul avukatları, sanıkların her birinin ayrı ayrı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve en ağır cezayı almalarını talep etti.

Sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçu tahrik altında işlediğini savundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, tutuklu sanıklar A.H. K., Ö.Y. K., C.K. ve S.K. ile suça sürüklenen çocuklar B.K. ve M.S.P.’nin tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saatinde Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek’in (25) bulunduğu aracın önü, husumetli oldukları şahıslar tarafından kesildi. Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıktı. 3-4 kişi olduğu tahmin edilen şahıslar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek’e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek de sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.