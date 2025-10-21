2 kişiyi yaralamıştı! Sahte kimlikle yakalandı

Olay, geçen 27 Eylül’de saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’nde meydana geldi. Erol H. ile Ekrem B. (38) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Akşam saatlerinde Ekrem B.’nin kahvehanede oturduğunu öğrenen Erol H., evden pompalı tüfeği alarak yanına gitti. Erol H., burada silahı Ekrem B.’ye doğrultup, ateşledi. Silahtan çıkan saçmalar, kahvehanenin yanında bulunan marketin sahibi Mehmet Gökdağ (54) ve müşterisi Erkan Şekerci’ye (30) isabet etti. Şüpheli Erol H. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaydan yara almadan kurtulan Ekrem B., şikayetçi oldu.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Polis, olay yerinden kaçan Erol H.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi dün üzerinde sahte kimlikle yakaladı. Erol H.’nin 29 suç kaydının olduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Erol H, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHAKaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır