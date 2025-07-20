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2 milyonluk kumar borcu nedeniyle takılarla kaçmıştı! Kaçak damattan haber var... Evine geri döndü

Denizli'de Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar 12 Temmuz tarihinde evlenmişti. Düğünden 3 gün sonra takılarla kayıplara karışan Acar'dan haber alınamıyordu. Ailesi Acar için çağrıda bulunurken kaçak damattan günler sonra haber alındı. Polis ekipleri tarafından bulunan Acar evine geri döndü.

2 milyonluk kumar borcu nedeniyle takılarla kaçmıştı! Kaçak damattan haber var... Evine geri döndü
Melih Kadir Yılmaz

Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü güzellik uzmanı Ş.A. ile dünyaevine girdi.

2 milyonluk kumar borcu nedeniyle takılarla kaçmıştı! Kaçak damattan haber var... Evine geri döndü 1

"HEMEN GELECEĞİM" DEDİ, GERİ DÖNMEDİ

Yeni evlenen teknik direktör, düğünden 3 gün sonra aniden kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi. Acar'dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

2 milyonluk kumar borcu nedeniyle takılarla kaçmıştı! Kaçak damattan haber var... Evine geri döndü 2

TAKILARLA KAÇTI, KUMAR BORCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan detaylı araştırmada, düğünden 3 gün sonra ortadan kaybolan Hüseyin Cumhur Acar'ın sanal ortamda oynadığı kumar ve iddia oyunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL borca battığı ortaya çıktı. Özellikle şeker kaydırma oyunu ile bahis oyunlarına bağımlı olduğu iddia edilen Acar'ın, bu maddi sıkıntılar ve aldığı tehditler nedeniyle düğünde kendisine ve eşine takılan paralar ile altınları da alarak evi terk ettiği belirlendi.

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POLİS KAYIP DAMADI BULDU! EVİNE GERİ DÖNDÜ

Hüseyin Cumhur Acar'ın ailesi, borcun kendilerine yansımaması için Acar'ın ortadan kaybolduğunu düşündüklerini ve sağ salim dönmesi için gerekirse evlerini satmaya hazır olduklarını belirtti. Kendisinden 6 gündür haber alınamayan Teknik Direktör Hüseyin Cumhur Acar, polis ekiplerinin detaylı araştırması sonucu bulundu. Acar’ın ailesiyle görüşerek, evine geri döndüğü öğrenildi.

(İHA)

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Denizli kumar düğün damat borç takı
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