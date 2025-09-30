2 saat süren MGK toplantısından net mesajı: "Terör duvarı yıkılacak "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen MGK toplantısı 2 saat sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Terörsüz Tüürkiye konusunda net mesaj verilirken, Gazze için ateşkes çabaları da elealındı. Gazze konusunda, "Kalıcı ve daimi barış için katkı sunulmasına devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

GAZZE KONUSUNDA ADİL VE KALICI BARIŞ MESAJI

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail Yönetimi’nin Gazze’de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE TERÖR DUVARI TAMAMEN YIKILACAK"

"Terörsüz Türkiye' istikametinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir."

Terörsüz bölge' hedefiyle pekiştirilecek süreç dahilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır."