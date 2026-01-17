HABER

2'si engelli 4 yolcuyu taksiye almak istemedi: Taksi şoförü trafikten men edildi

Ataşehir’de bir alışveriş merkezi önünde aracına aldığı 2'si engelli 4 yolcuyu çeşitli gerekçeler öne sürerek kabul etmediği ve yolcuları araçtan indirdiği iddia edilen O.A. (36) isimli taksi şoförüne 11 bin 629 lira idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik incelemeler yapıldı.

2 si engelli 4 yolcuyu taksiye almak istemedi: Taksi şoförü trafikten men edildi 1

2'Sİ ENGELLİ 4 YOLCUYU TAKSİYE ALMAK İSTEMEDİ

Çalışmalar kapsamında, 16 Ocak tarihinde Ataşehir ilçesi D100 Kuzey Karayolu mevkiinde bir ticari taksi sürücüsünün yol kenarında duraklama yaptığı sırada yolcuların müşteri olarak araca binmek istediği; araç sürücüsünün ise yolcu seçerek 2'si engelli 4 yolcuyu taksiye almak istemediği belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen O.A. (36) isimli şahıs yakalandı.

2 si engelli 4 yolcuyu taksiye almak istemedi: Taksi şoförü trafikten men edildi 2

YOLCU SEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN TAKSİ ŞOFÖRÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; Ek2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden 11 bin 629 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

2 si engelli 4 yolcuyu taksiye almak istemedi: Taksi şoförü trafikten men edildi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

