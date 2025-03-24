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2 yıl sahiplerini bekledi! En acı emanet

24.03.2025 10:47
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce yıkamacıya teslim edilen ve afet sonrası alınamayan halılar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

2 yıl sahiplerini bekledi! En acı emanet

Türkiye'yi yasa boğan, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, şehirlerin yıkıldığı 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar aralıksız sürerken, bazen hüzünlendiren haberler de geliyor.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta halılarını yıkamacıya teslim eden vatandaşların birçoğu halılarını alamadı.

Yıkamacılardan Zülfikar Çırak, afet sonrası elinde kalan 150 halının sahiplerini 2 yıl bekledi. Halıların sahiplerinin depremde hayatını kaybettiğini tahmin eden ve onlara ulaşamayan Çırak, sadece 50'sinin sahibine ulaşıp teslim etti.

Kalan yaklaşık 100 halıyı ise artık sahipleri çıkmayınca onların adına hayır amaçlı ihtiyaç sahiplerine vermeye başladı.

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Ramazan öncesi halı temizliğinin önemini anlatıp, ihtiyaç sahiplerinin halılarını ücretsiz yıkadıklarını da ifade eden Zülfikar Çırak, "Kahramanmaraş deprem bölgesi şantiye alanı gibi adeta ondan dolayı evlere toz toprak girmesi nedeniyle halılar daha çok kirleniyor. Bu nedenle Ramazan telaşımız da başladı. Depremden sonra halılarımız vardı. Bir kısmını teslim ettik. Ulaşamadıklarımızı onların adına ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. 150 adet civarındaydı ve 50 adedine kadar sahiplerinin yakınlarına teslim ettik. Kalanlarını da ölenlerin hayrına ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine teslim ettik" dedi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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