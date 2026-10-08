Kırıkkale'de okul çıkışı fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Olay, Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arkasındaki arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12. sınıf öğrencisi A.B.A. (17) okul çıkışında arkadaşlarıyla birlikte yemek için Yeni Sanayi istikametine yürümeye başladı.

LİSE ÖĞRENCİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada arkadaşlarına nefesinin daraldığını söyleyen öğrenci, aniden yere yığıldı. Ağzından köpük geldiğini gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.B.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlk değerlendirmelerde öğrencinin kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulurken, cumhuriyet savcılığınca olay şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır