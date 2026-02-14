HABER

20 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı 2 yıl sonra yakalandı

Batman'da 20 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı, JASAT tarafından yakalandı.

Batman merkezde düzenlenen çalışmalarda, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıldır firari durumda olan Y.A.’nın ailesiyle vedalaşmak için kente geleceği bilgisiyle Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti.

Zanlı, araçtan indiği sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

