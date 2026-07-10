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20 dakikalık mesafeyi 6 dakikaya indiren yol hizmete açıldı

Sakarya’nın Geyve ilçesi Alıplar Mahallesi’ni ilçe merkezine bağlayan 9 kilometrelik güzergahı yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

20 dakikalık mesafeyi 6 dakikaya indiren yol hizmete açıldı

Sakarya’nın Geyve ilçesi Alıplar Mahallesi’ni ilçe merkezine bağlayan 9 kilometrelik güzergahı yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım süresi kısalırken sürüş güvenliği sağlandı.

20 dakikalık mesafeyi 6 dakikaya indiren yol hizmete açıldı 1

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Geyve Alıplar Mahallesi’ni merkeze bağlayan 9 kilometrelik güzergâhta yenileme işlemi yapıldı. Çukur ve bozuk zemin nedeniyle sürücüler için risk oluşturan yol, yapılan asfalt serimi ve yol çizgisi çalışmalarının ardından yeniden düzenlendi.

20 dakikalık mesafeyi 6 dakikaya indiren yol hizmete açıldı 2

"20 DAKİKADA İNDİĞİMİZ YOLU ŞİMDİ 5-6 DAKİKADA İNİYORUZ"

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Geyve Alıplar Mahalle Muhtarı Hüseyin Yüksel, "Bu yeni yapılan yol sayesinde daha önce 20 dakikada indiğimiz yolu şimdi 5-6 dakikada iniyoruz. Mahalle halkının da bu asfalt çalışmasıyla alakalı geri dönüşleri olumlu yönde. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" derken mahalle sakinlerinden Tacettin Keskin ise, "Yeni yapılan yol ile birlikte hem merkeze gidiş ve geliş süresi azaldı hem de yolun güvenliği arttı. Biz köy halkı olarak yapılan çalışmalardan ötürü memnunuz" diye konuştu.

20 dakikalık mesafeyi 6 dakikaya indiren yol hizmete açıldı 3

20 dakikalık mesafeyi 6 dakikaya indiren yol hizmete açıldı 4

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Geyve yenileme yol
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