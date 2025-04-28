20 günlük ömrü olan ters lalelere zarar verildi

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde yetişen ters laleler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Muhteşem görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ters lalelere yapılan saldırı tepkiye neden oldu. Bölgede incelemelerde bulunan Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, yaşanan üzücü duruma tepki göstererek acilen önlem alınmasını istedi. Duruma tepki gösteren Yiğit, "Bu durum kabullenilemez. İlçenin sembolü olan ters laleler bu kadar acımasızca koparılmamalıdır. Acilen bu durum için önlem alınmalı çünkü gerçekten göz göre göre yok ediyoruz. Biz de bunun takipçisi olacağız" dedi.

Yetkilerden alınan bilgilere göre, şimdiye kadar herhangi bir gözaltı olmadığı, ters lalelere zarar vermenin cezasının ise kişi başı 557 bin 212 TL olduğu belirtildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır